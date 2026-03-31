Martes, 31 de Marzo 2026
Investigación en curso tras el hallazgo de una mujer sin vida en La Rioja capital
Policiales

Investigación en curso tras el hallazgo de una mujer sin vida en La Rioja capital

Un cuerpo sin vida fue hallado en la Casa Felipe Varela en el centro de la ciudad, lo que generó un despliegue policial y preocupación en la comunidad. La investigación busca esclarecer las causas del deceso.

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Este lunes, fue hallado el cuerpo de una mujer sin vida en el interior de la Casa Felipe Varela, ubicada en el centro de la ciudad. El descubrimiento se realizó en horas de la tarde, lo que llevó a un despliegue inmediato de policías en la zona de la calle Lamadrid. Personal de la Policía Judicial se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas del deceso.

Las autoridades han iniciado las pericias correspondientes y están investigando si se trató de una muerte natural o si hubo algún tipo de hecho violento. Este incidente ha generado inquietud entre los vecinos, quienes expresan su preocupación por la seguridad en la comunidad. La Policía ha incrementado su presencia en la zona para garantizar tranquilidad a los residentes.

Se ha instado a la población a mantener la calma y colaborar con las investigaciones. A medida que se avanza en el caso, se espera que las autoridades brinden más información sobre las circunstancias que rodean la muerte y cualquier posible conexión con otros incidentes en la ciudad. La situación resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en la comunidad.

Etiquetas: la rioja casa felipe varela investigación policía seguridad deceso
TL;DR

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