Lunes, 30 de Marzo 2026
Joven se salva de milagro en vuelco impresionante en la Cuesta de Huaco
Policiales

Joven se salva de milagro en vuelco impresionante en la Cuesta de Huaco

Un grave accidente en la Cuesta de Huaco involucró a una joven conductora que volcó su automóvil. A pesar de las lesiones leves, el tránsito se vio afectado momentáneamente. La comunidad se mantiene alerta sobre la seguridad vial en la zona.

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Un accidente de tránsito tuvo lugar en la Cuesta de Huaco, cerca de la localidad de Las Peñas, cuando una joven conductora volcó su vehículo en la mañana. La mujer, que viajaba sola en un Ford Fiesta blanco desde Anjullón hacia la Capital riojana, perdió el control del automóvil minutos después de las 8:00.

Los servicios de emergencia y personal policial llegaron rápidamente al lugar para brindar asistencia. A pesar de la gravedad del incidente, la conductora, identificada con el apellido Ibáñez, sufrió solo lesiones leves y no requirió ser trasladada a un centro médico, pudiendo regresar a su hogar tras recibir atención inicial.

El accidente generó interferencias en el tránsito, lo que llevó a los efectivos de seguridad a trabajar en la zona para organizar la circulación vehicular. El vehículo fue retirado y trasladado a Anillaco para su resguardo, permitiendo que el tráfico se normalizara una vez finalizadas las labores de remoción.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, recordando la importancia de la seguridad vial en rutas de difícil acceso como la Cuesta de Huaco.

Etiquetas: la rioja anjullón accidente de tránsito seguridad vial tránsito cuestas de huaco
TL;DR

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