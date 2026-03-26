Juan Darío Torres recibe 3 años de prisión por el trágico siniestro en Olta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia de Chamical dictó una sentencia de 3 años de prisión efectiva contra Juan Darío Torres por el homicidio culposo de Leonardo Nicolás Soria, ocurrido en 2017. El fallo fue emitido por el juez Dr. Ricardo Vera tras un juicio abreviado el 19 de marzo, donde Torres aceptó su responsabilidad en el hecho.

El trágico accidente sucedió el 12 de febrero de 2017 en la Ruta Provincial N° 28 cerca de Olta, cuando Torres embistió desde atrás a la bicicleta de Soria. La gravedad del choque provocó la muerte de la víctima. Un aspecto agravante fue que el imputado se fugó del lugar sin notificar a las autoridades, aunque luego fue localizado a través de la investigación policial.

La audiencia contó con la participación del fiscal subrogante, Dr. Ariel Ávila, y el defensor oficial Dr. Jorge Carbel. Con esta resolución, se pone fin a un proceso judicial que se extendió por casi siete años en la comunidad de los Llanos riojanos.