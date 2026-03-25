Juan Darío Torres sentenciado a tres años de prisión por homicidio culposo en Chamical

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La Cámara Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicada en Chamical, condenó a Juan Darío Torres a 3 años de prisión efectiva por homicidio culposo calificado. Esta decisión fue tomada por el juez Dr. Ricardo Vera tras un juicio abreviado realizado el 19 de marzo, donde se determinó la responsabilidad de Torres en el hecho ocurrido el 12 de febrero de 2017 en la Ruta Provincial N° 28, en la localidad de Olta.

El caso se originó cuando Torres embistió a un ciclista, Leonardo Nicolás Soria, quien perdió la vida en el accidente. Tras el siniestro, el acusado abandonó la escena sin notificar a las autoridades. Sin embargo, gracias a la labor investigativa de la policía, se logró identificar y localizar el vehículo implicado.

Este fallo, que se dio en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, destaca la relevancia de la responsabilidad al volante y las implicaciones legales de la conducción imprudente. La justicia ha subrayado la necesidad de promover la conciencia social sobre la seguridad vial, un tema crítico en una provincia con un tráfico constante.