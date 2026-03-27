La Rioja recibe vehículos recuperados de estafas en Salta para investigación

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La Policía de la Provincia realizó un exitoso operativo en Los Blancos, donde recuperó dos vehículos relacionados con causas de defraudación y estafa. Este trabajo fue parte de una investigación del Departamento de Cibercrimen y la División de Delitos Económicos, que incluyó la ejecución de oficios judiciales en Salta.

Entre los vehículos recuperados se encuentra un Ford Ka 1.5, vinculado a una denuncia presentada por una ciudadana de apellido López en agosto de 2025, bajo la causa de presunta «Estafa Art. 172 del C.P.A.», que involucra a un individuo identificado como Chasarreta. Además, se confiscó una Volkswagen Amarok 4x2, denunciada en noviembre de 2024 por Roque Rodrigo contra una mujer de apellido Giménez, en relación a una «Defraudación Art. 173 inc. 11 del C.P.A.

Tras el traslado de los vehículos a La Rioja, la justicia local comenzará las pericias necesarias para avanzar en la investigación. Los rodados permanecerán bajo la custodia de las autoridades mientras se determina la responsabilidad de los imputados en cada caso.