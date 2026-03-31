Madre de joven involucrado en tiroteo escolar denuncia acoso y pide justicia

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La madre del adolescente que perpetró un ataque en la Escuela Normal N° 40 de San Cristóbal, Santa Fe, habló sobre las circunstancias del incidente que dejó un fallecido y ocho heridos. En su declaración, enfatizó que su hijo, de 15 años, "sufría mucho bullying" y describió a su hijo como "un chico bueno".

La mujer intentó desmentir la imagen negativa que se ha creado en torno a su hijo, afirmando que "hay muchas mentiras" sobre su personalidad. Además, explicó que el arma utilizada en el ataque pertenecía a su esposo, quien es policía. Relató que el joven ingresó al colegio con el arma oculta en un estuche de guitarra.

Insistió en que su hijo no tenía antecedentes de conducta violenta y que era un excelente alumno hasta que comenzaron las constantes burlas. También expresó su dolor hacia las familias afectadas, pidiendo perdón por lo sucedido. Respecto a la situación legal del menor, quien no puede ser juzgado debido a su edad, la familia se mostró dispuesta a colaborar con la investigación, afirmando estar devastados por lo ocurrido.