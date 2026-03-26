Viernes, 27 de Marzo 2026
Madre e hijo en estado crítico tras violento choque en La Rioja
Policiales

Madre e hijo en estado crítico tras violento choque en La Rioja

Un grave accidente en la rotonda de 2 de Abril, 8 de Diciembre y 20 de Mayo dejó a una mujer y su bebé en estado crítico, requeridos de urgencia en el Hospital de la Madre y el Niño. La peligrosidad de la zona es motivo de quejas constantes. Además, se registró otro choque en Ruta 29 cerca de Chepes, evidenciando una preocupante jornada para la seguridad vial.

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Un accidente de tránsito ocurrió en el mediodía en la rotonda que une las arterias 2 de Abril, 8 de Diciembre y 20 de Mayo. La colisión involucró a un automóvil y una motocicleta, en un área que ha sido objeto de constantes quejas por su peligrosidad debido al alto flujo vehicular.

Las autoridades informaron que tres personas viajaban en la motocicleta, entre ellas una mujer y su bebé de un mes, quienes fueron trasladadas de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño. La fragilidad del bebé generó gran preocupación entre los presentes, y permaneció bajo observación médica. El conductor de la moto sufrió golpes pero no requirió traslado, mientras que la conductora del automóvil, aunque ilesa, recibió contención por estar en estado de shock.

Personal de accidentología y efectivos policiales trabajaron en el lugar para esclarecer las responsabilidades del accidente. Paralelamente, se reportó otro incidente en Ruta 29, cerca de Chepes, donde un motociclista se fracturó tras chocar con un animal, lo que resalta la crítica situación de la seguridad vial en la provincia.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito hospital de la madre y el niño seguridad vial chepes policía
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