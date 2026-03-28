Sábado, 28 de Marzo 2026
Morena Rial deberá cumplir tres años de prisión domiciliaria en Buenos Aires
Policiales

Morena Rial deberá cumplir tres años de prisión domiciliaria en Buenos Aires

Morena Rial fue condenada a tres años de prisión efectiva tras un acuerdo con la fiscalía, evitando un juicio que podría haberle acarreado hasta diez años. Ahora, con prisión domiciliaria y cursando abogacía online, su futuro profesional se redefine.

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Morena Rial ha sido condenada a tres años de cumplimiento efectivo tras llegar a un acuerdo con la fiscalía, lo que le permite evitar un juicio oral que estaba programado. La influencer, quien estuvo seis meses detenida en el penal de Magdalena, actualmente cumple su condena en prisión domiciliaria en el barrio de Colegiales, donde vive con su hermana y su hijo.

El periodista Martín Candalaft explicó que este fallo es favorable para Rial, quien enfrentaba una posible pena de hasta diez años por diversos agravantes. Su abogado ha indicado que, tras cumplir un periodo determinado, podría solicitar la libertad condicional. Sin embargo, las víctimas aún deben evaluar la compensación económica por los daños causados.

Rial ha decidido dar un giro en su vida al inscribirse en la carrera de abogacía, comenzando su primer año en modalidad online. Este cambio apunta a una nueva etapa personal y profesional, mientras que su caso ilustra la complejidad del sistema judicial argentino y el impacto que tiene en figuras públicas.

Etiquetas: argentina justicia condena morena rial sistema judicial influencer
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