Motociclista en estado crítico tras accidente en 25 de Mayo Sur, vecinos preocupados

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Un accidente de tránsito ocurrió el 8 de mayo a las 18:30 en la intersección de calle Olsacher y María E. de Quiroga, en el barrio 25 de Mayo Sur. Un automóvil Volkswagen Gol Power, conducido por un joven de 24 años, colisionó con una motocicleta Corven 150 cc, manejada por un hombre de 26 años.

Según el informe policial, el automóvil se dirigía en sentido Este-Oeste mientras que la motocicleta lo hacía de Sur a Norte. Tras el impacto, el motociclista sufrió lesiones graves, incluyendo un posible traumatismo de cráneo y pérdida de piezas dentales, siendo trasladado al hospital por el personal de emergencias médicas.

En el lugar del siniestro, se realizó un test de alcoholemia al conductor del automóvil, que resultó negativo. Además, se constató que el motociclista no llevaba casco en el momento del accidente, lo cual podría haber aumentado la severidad de sus lesiones. Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por el Departamento de Accidentes Viales.