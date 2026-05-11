Lunes, 11 de Mayo 2026
Tragedia en Ruta 5: un motociclista pierde la vida en colisión con un caballo
Policiales

Tragedia en Ruta 5: un motociclista pierde la vida en colisión con un caballo

Un motociclista perdió la vida tras chocar contra un caballo suelto en la Ruta Nacional 5, un hecho que reaviva la preocupación por la seguridad vial ante animales en la vía.

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Un motociclista perdió la vida tras un accidente en la Ruta Nacional 5, donde colisionó frontalmente con un caballo que se encontraba suelto. El trágico suceso ocurrió durante la noche, cerca de una conocida chatarrera de la zona, causando conmoción entre los transeúntes.

El conductor no pudo evitar el impacto con el animal y falleció de manera instantánea. Efectivos policiales y servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar, donde confirmaron el deceso y realizaron las diligencias correspondientes.

Este incidente reitera la preocupación por la presencia de animales en las rutas nacionales, un problema que representa un grave peligro para los conductores y motociclistas, habiendo provocado ya múltiples accidentes en diversas localidades del país. Las autoridades están investigando para establecer la identidad del propietario del caballo involucrado en el siniestro.

Etiquetas: argentina ruta nacional 5 accidente de tránsito seguridad vial animales sueltos gobierno nacional
TL;DR

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