Martes, 31 de Marzo 2026
Motociclista grave tras colisión con camioneta en Avenida 2 de Abril
Policiales

Motociclista grave tras colisión con camioneta en Avenida 2 de Abril

Un grave accidente en la intersección de Avenida 2 de Abril y Jorge Córdoba dejó a Jonathan Caldo con traumatismos severos. La policía investiga las causas del choque entre su moto y una camioneta. Se recomienda precaución al circular por la zona.

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Un grave siniestro vial ocurrió minutos antes de las 11:00 en la intersección de Avenida 2 de Abril y Jorge Córdoba. En el accidente se vieron involucrados una motocicleta Mundial Max 110cc gris, conducida por Jonathan Caldo, y una camioneta Ford Ranger azul, manejada por Eduardo Nieto.

El conductor de la motocicleta sufrió lesiones severas, incluyendo un traumatismo de cráneo y heridas en su miembro inferior derecho. A pesar de que Nieto resultó ileso, permaneció en el lugar del accidente. Equipos de emergencia brindaron asistencia inmediata y trasladaron a Caldo al nosocomio local para una observación más detallada.

La policía y personal de salud se encargaron de la regulación del tráfico y de realizar las pericias pertinentes. Se recomienda a los conductores que circulen con precaución en la zona, ya que el tránsito se vio afectado mientras se retiraban los vehículos involucrados.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito emergencia policía salud seguridad vial
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