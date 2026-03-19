Mujer arrestada en Vichigasta con más de medio kilo de cocaína en su poder

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Efectivos de la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Chilecito llevaron a cabo un operativo en la madrugada, donde se incautaron 60 envoltorios de una sustancia blanquecina, identificada como cocaína, con un peso total de 570 gramos. La acción se realizó durante un control en el ingreso al distrito de Vichigasta.

La revisión del vehículo utilitario, conducido por una mujer que viajaba sola, reveló anomalías en el interior. Durante la inspección, se encontraron los bultos escondidos en los parlantes del rodado. Tras confirmar el hallazgo, se procedió al secuestro del automóvil y de la sustancia. La mujer fue detenida bajo orden del Juez Federal Dr. Daniel Herrera Piedrabuena y trasladada a la Unidad de Asuntos Juveniles de la Ciudad Capital.

Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el narcotráfico en la región. Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración entre organismos de seguridad para abordar este problema. Asimismo, se resalta la necesidad de implementar políticas integrales y programas de prevención para mitigar el consumo de drogas y fortalecer el tejido social.