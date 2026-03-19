Jueves, 19 de Marzo 2026
Mujer arrestada en Vichigasta con más de medio kilo de cocaína en su poder
Policiales

Mujer arrestada en Vichigasta con más de medio kilo de cocaína en su poder

La Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Chilecito incautó 570 gramos de cocaína en un vehículo en Vichigasta. La conductora fue detenida y está a disposición de la Justicia Federal mientras avanza la investigación sobre posibles redes de narcotráfico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 1 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Efectivos de la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Chilecito llevaron a cabo un operativo en la madrugada, donde se incautaron 60 envoltorios de una sustancia blanquecina, identificada como cocaína, con un peso total de 570 gramos. La acción se realizó durante un control en el ingreso al distrito de Vichigasta.

La revisión del vehículo utilitario, conducido por una mujer que viajaba sola, reveló anomalías en el interior. Durante la inspección, se encontraron los bultos escondidos en los parlantes del rodado. Tras confirmar el hallazgo, se procedió al secuestro del automóvil y de la sustancia. La mujer fue detenida bajo orden del Juez Federal Dr. Daniel Herrera Piedrabuena y trasladada a la Unidad de Asuntos Juveniles de la Ciudad Capital.

Este operativo forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el narcotráfico en la región. Las autoridades enfatizan la importancia de la colaboración entre organismos de seguridad para abordar este problema. Asimismo, se resalta la necesidad de implementar políticas integrales y programas de prevención para mitigar el consumo de drogas y fortalecer el tejido social.

Etiquetas: chilecito narcotráfico operativo policial justicia federal estupefacientes seguridad pública
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2423 articles →

Artículos relacionados

Detenido un joven tras agredir a sus padres y vandalizar en barrio Libertador

Chilecito: un hombre pierde más de 25 millones en una estafa de extorsión

Persecución policial en Chamical: dos motociclistas detenidos tras intensa fuga
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar