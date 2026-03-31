Martes, 31 de Marzo 2026
Niño grave tras ser atropellado por moto: un llamado a la seguridad vial en La Rioja
Policiales

Niño grave tras ser atropellado por moto: un llamado a la seguridad vial en La Rioja

Un grave accidente vial ocurrió en la intersección de Río de la Plata y Gaspar Gómez, donde una motocicleta colisionó con un niño de 3 años y su madre. Ambos sufrieron lesiones significativas, resaltando la urgente necesidad de mejorar la seguridad en las calles.

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Un grave siniestro vial ocurrió en la tarde de este lunes en la intersección de Río de la Plata y Gaspar Gómez, donde una motocicleta colisionó con un niño de 3 años que cruzaba la calle. La conductora, Vanesa González (47), guiaba una motocicleta Honda Biz color verde cuando impactó al menor, quien cruzaba junto a su madre, Eliana Ferreyra (30).

Ambas víctimas sufrieron lesiones importantes. González presentó traumatismo facial y escoriaciones múltiples, siendo trasladada al nosocomio local. El niño, por su parte, sufrió un traumatismo facial y fue derivado de urgencia al Hospital de la Madre y el Niño debido a la gravedad de sus heridas. La madre resultó ilesa, aunque se encontraba en estado de nerviosismo tras el accidente.

En el lugar del incidente, trabajaron los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja para brindar las primeras curaciones y estabilizar a los heridos. Posteriormente, el servicio de emergencias DEM 107 se encargó de su traslado. La Policía de la Provincia también intervino para regular el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito seguridad vial bomberos voluntarios policía de la provincia salud pública
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