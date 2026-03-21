Nonogasta, Chilecito: dos jóvenes arrestados por un grave caso de violencia de género

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En la localidad de Nonogasta, perteneciente al departamento Chilecito, se produjo un grave hecho de violencia de género que resultó en la detención de dos jóvenes de 20 años. La intervención de las autoridades se llevó a cabo tras recibir una denuncia que alertaba sobre la situación de agresión a una mujer.

Los sospechosos fueron localizados y se encuentran a disposición de la Justicia. Este incidente forma parte de una serie de casos recientes de violencia en el ámbito familiar y de pareja, lo que ha generado preocupación en diversas localidades de la provincia. Tras la detención, se iniciaron las actuaciones pertinentes para avanzar en la investigación y determinar responsabilidades.

Asimismo, la víctima recibió asistencia de acuerdo a los protocolos establecidos. Este episodio resalta la necesidad urgente de fortalecer las herramientas de prevención y denuncia frente a la violencia de género, especialmente en comunidades donde el acceso a recursos es limitado. Se hace necesaria la implementación de políticas efectivas que aborden esta problemática de manera integral, promoviendo un cambio cultural y garantizando el bienestar de las víctimas.