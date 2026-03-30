Nuevos testimonios marcan un avance crucial en el juicio por el femicidio de Susana Romero

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial inició un juicio por un caso de homicidio agravado relacionado con razones de género. El tribunal, dirigido por la Dra. Sara López Douglas, cuenta con la participación de los jueces Dres. Edith Agüero y Gustavo Díaz.

Durante la audiencia, se presentaron los fiscales Rafael López y José Oliveros Icazzati, mientras que la defensa del acusado J. A. T. P. está a cargo del Dr. Santiago Ríos y la Dra. Mariangel Arroyo Corzo. Los testimonios incluyeron información de funcionarios policiales que participaron en las primeras investigaciones del caso.

Un testigo clave, miembro de la División Homicidios, describió la escena del crimen, donde se encontró el cuerpo de la víctima en el patio, cubierto entre troncos y ropa. Se recolectaron pruebas significativas, como una zapatilla de la víctima y un cuchillo con rastros de sangre. Otro testigo corroboró que el cuerpo presentaba múltiples heridas de arma blanca y fue enviado a la morgue para su autopsia.

El delito en cuestión se habría perpetrado el 20 de enero de 2022, cuando el imputado contactó a la víctima a través de Facebook para contratar un servicio.