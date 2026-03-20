Obrero en terapia intensiva tras grave accidente en construcción en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un grave accidente laboral se registró en la ciudad de La Rioja este domingo, tras la caída de un trabajador desde el quinto piso de una obra en construcción. El operario, César Alexis Herrera Mora, fue trasladado de urgencia a terapia intensiva con pronóstico reservado después de impactar contra el suelo en la avenida Facundo Quiroga.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, y la rápida intervención del personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y del Servicio de Emergencias DEM 107 fue crucial para su atención. Según el último reporte médico, el trabajador presenta múltiples traumatismos y se encuentra intubado y bajo monitoreo constante.

Este accidente ha despertado preocupación entre familiares y compañeros de trabajo, quienes esperan información sobre su estado. Además, resalta la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las obras de construcción, un sector que ha incrementado su actividad en la provincia en los últimos años. Se anticipa que las autoridades llevarán a cabo una investigación para esclarecer las causas del siniestro y evitar futuros accidentes.