Viernes, 20 de Marzo 2026
Obrero en terapia intensiva tras grave accidente en construcción en La Rioja
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Obrero en terapia intensiva tras grave accidente en construcción en La Rioja

Un grave accidente laboral en La Rioja dejó a un trabajador en terapia intensiva tras caer desde el quinto piso de una construcción. La comunidad espera medidas de seguridad y resultados de la investigación.

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Un grave accidente laboral se registró en la ciudad de La Rioja este domingo, tras la caída de un trabajador desde el quinto piso de una obra en construcción. El operario, César Alexis Herrera Mora, fue trasladado de urgencia a terapia intensiva con pronóstico reservado después de impactar contra el suelo en la avenida Facundo Quiroga.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:30 horas, y la rápida intervención del personal de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y del Servicio de Emergencias DEM 107 fue crucial para su atención. Según el último reporte médico, el trabajador presenta múltiples traumatismos y se encuentra intubado y bajo monitoreo constante.

Este accidente ha despertado preocupación entre familiares y compañeros de trabajo, quienes esperan información sobre su estado. Además, resalta la necesidad de mejorar las medidas de seguridad en las obras de construcción, un sector que ha incrementado su actividad en la provincia en los últimos años. Se anticipa que las autoridades llevarán a cabo una investigación para esclarecer las causas del siniestro y evitar futuros accidentes.

Etiquetas: la rioja accidente laboral terapia intensiva seguridad en la construcción bomberos voluntarios gobierno provincial
TL;DR

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