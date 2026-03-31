Operativo de seguridad por Semana Santa: la Policía refuerza la seguridad en La Rioja

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Con la llegada de la Semana Santa, la Policía de la Provincia de La Rioja ha organizado un extenso operativo de seguridad para garantizar la protección de peregrinos y turistas. El subjefe de la fuerza, comisario René Molina, confirmó que las acciones están planificadas para cubrir los principales puntos de concentración religiosa y las rutas de acceso.

El operativo comenzará este miércoles con controles viales y se intensificará durante los días festivos. Se destinarán más de un centenar de efectivos, asegurando que no se vea afectado el servicio habitual de seguridad. Las áreas estratégicas incluyen El Señor de la Peña, Bazán, Caxizal, Sanagasta, y otros lugares clave del recorrido de peregrinos.

Además, se implementarán regulaciones específicas para diferentes medios de traslado, como bicicletas, motocicletas y vehículos particulares. Por ejemplo, la circulación en bicicleta estará permitida solo desde el amanecer hasta unas horas antes del anochecer, y se exigirá el uso de chalecos reflectivos para motociclistas. Molina destacó que el objetivo principal es que los visitantes puedan movilizarse con tranquilidad y seguridad durante esta importante celebración.