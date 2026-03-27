Operativo en barrio Yacampis: desmantelan narcomenudeo y arrestan a una mujer

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Efectivos de la Policía Federal Argentina desarticularon un punto de venta de estupefacientes en el barrio Yacampis, gracias a información precisa sobre una vivienda que operaba como centro de comercialización de drogas. La investigación incluyó tareas de vigilancia encubierta que confirmaron las sospechas iniciales.

La operación culminó con un allanamiento ordenado por el juez federal Daniel Piedrabuena, tras reunir pruebas que identificaron a una mujer como la responsable del «kiosquito de drogas». Durante el procedimiento, se incautaron una importante cantidad de cocaína, balanzas de precisión, celulares y dinero en efectivo, presuntamente derivados de ventas ilegales.

Como resultado de este operativo, la mujer fue detenida y se encuentra a disposición del Juzgado Federal de la ciudad, mientras se llevan a cabo las diligencias judiciales pertinentes. Este hecho resalta la labor de la Policía Federal en la lucha contra el narcotráfico y la importancia de la colaboración entre autoridades y comunidad para abordar este problema.