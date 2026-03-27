Viernes, 27 de Marzo 2026
Operativo en Chilecito: desarticulan banda delictiva y arrestan a dos sospechosos
Policiales

Operativo en Chilecito: desarticulan banda delictiva y arrestan a dos sospechosos

Un operativo policial en Chilecito resultó en la detención de dos hermanos y el secuestro de herramientas, dinero, y armas, además de cocaína. Se investiga un taller mecánico informal vinculado a robos.

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Un operativo policial se llevó a cabo en la ciudad de Chilecito este jueves, resultando en la detención de dos hombres y el secuestro de varios objetos relacionados con distintas causas judiciales. La acción fue realizada por el Departamento de Investigaciones, en colaboración con el Departamento Especial Antidisturbios y Rescate (DEAR), y se realizó en un domicilio en la calle Papilo Olmedo, en el distrito Los Sarmientos.

El allanamiento, que se llevó a cabo alrededor de las 11:30, fue autorizado por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2. Durante la requisa, se encontraron herramientas, dinero en efectivo, prendas de vestir, calzado y teléfonos celulares, que estaban relacionados con una denuncia por robo presentada el pasado 24 de marzo. Los detenidos, hermanos de apellido Díaz, enfrentan acusaciones de robo.

Además, se hallaron varias motocicletas en el lugar, sugiriendo la existencia de un taller mecánico informal. Entre las motocicletas se identificó una Honda XRL 125 cc desarmada, que tenía un pedido de secuestro por haber sido sustraída de un predio policial. También se incautaron objetos cuya procedencia no fue justificada, incluyendo un arma larga, un rifle de aire comprimido y una sustancia que fue identificada como cocaína, lo que llevó a que los detenidos se vincularan a una causa federal por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los elementos secuestrados fueron llevados al Departamento de Investigaciones, mientras que los detenidos permanecen en la Alcaidía Policial a disposición de la justicia.

Etiquetas: chilecito procedimiento policial allanamiento robo narcotráfico justicia
TL;DR

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