Operativo policial en La Rioja: detienen a dos y secuestran drogas y armas

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La Policía realizó un importante operativo en la mañana del jueves, donde se llevaron a cabo detenciones y se secuestraron diversos elementos en un domicilio de calle Papilo Olmedo. Dos hombres de apellido Díaz fueron arrestados bajo la imputación de robo, en el marco de una denuncia presentada el 24 de marzo por Fernando Nicolás Sotomayor.

Durante la inspección, se encontraron herramientas, dinero en efectivo, prendas de vestir y celulares, además de varias motocicletas, incluyendo una Honda XRL 125 cc que había sido reportada como robada el 20 de febrero por Luis Alejandro Romero. También se incautaron armas de fuego, como una escopeta calibre 16 y una pistola calibre 22, cuyos propietarios no pudieron justificar su tenencia.

La intervención de la Unidad Operativa Especial de Lucha Contra el Narcotráfico permitió identificar una sustancia blanquecina como cocaína, pesando 0,08 miligramos, lo que vinculó a los detenidos con una causa federal. Todos los objetos secuestrados fueron llevados al Departamento de Investigaciones, mientras que los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.