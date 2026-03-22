Domingo, 22 de Marzo 2026
Pablo Toledo arrestado por intento de robo en una gomería de La Rioja capital
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Pablo Toledo arrestado por intento de robo en una gomería de La Rioja capital

Este sábado, un intento de robo en una gomería de la Ruta Nacional 38 resultó en la detención de un joven de 21 años. Se robaron cubiertas y gaseosas. La comunidad pide mayor seguridad.

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Un intento de robo en una gomería de la colectora de la Ruta Nacional 38 resultó en la detención de un joven de 21 años. El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 11:20 horas, cuando Gustavo Luis Zalazar, propietario del establecimiento, escuchó ruidos sospechosos provenientes de un depósito contiguo.

Al verificar la situación, Zalazar encontró a dos individuos que habían forzado el candado y estaban robando. Lograron apoderarse de dos cubiertas de camioneta y dos cajones de gaseosas vacíos. Uno de los sospechosos, identificado como Pablo Alexander Toledo, fue demorado por el personal de la gomería, mientras que el segundo, conocido como “Cacho”, logró escapar.

La policía fue alertada y se desplazó al lugar, donde Toledo fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia. Las autoridades siguen buscando al segundo individuo involucrado. Este tipo de delitos resalta la necesidad de fortalecer la seguridad en la capital provincial, donde la colaboración ciudadana es clave para una respuesta efectiva ante situaciones delictivas.

La comunidad confía en que las acciones del Gobierno provincial para mejorar la seguridad continúen siendo efectivas y contribuyan a la disminución de robos, generando un entorno más seguro para todos.

Etiquetas: la rioja ruta nacional 38 intento de robo seguridad gobierno provincial delincuencia
TL;DR

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