Lunes, 18 de Mayo 2026
Padre defiende a su hijo: apuñala a presunto abusador en Santa Cruz
Policiales

Padre defiende a su hijo: apuñala a presunto abusador en Santa Cruz

Un hombre apuñaló a otro en Puerto Deseado tras denunciar un presunto abuso sexual de su hijo de tres años. La víctima está grave y la Justicia investiga dos causas paralelas.

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Un ataque violento en Puerto Deseado ha dejado a un hombre en estado grave tras ser apuñalado, lo que ha causado conmoción en la comunidad. Este incidente ocurrió después de que un padre, angustiado por la denuncia de presunto abuso sexual de su hijo de tres años, decidiera confrontar al supuesto agresor.

La víctima fue trasladada a Pico Truncado para recibir atención médica especializada. La situación ha llevado a la Justicia a investigar dos causas paralelas, ya que el hombre agredido es un miembro de la Prefectura Naval Argentina. Sin embargo, aún no se ha confirmado su estado dentro de la fuerza ni si se han tomado medidas al respecto.

Tras el ataque, la Policía de Santa Cruz detuvo al padre del niño. El caso, que involucra a un menor, está siendo tratado con un alto nivel de hermetismo, y las identidades de los involucrados permanecen en reserva. Las autoridades están trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Etiquetas: puerto deseado santa cruz abuso sexual agresión justicia comunidad
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