Persecución en Olta: demoran a motociclista de Chamical con réplica de arma

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La intervención policial en la Ruta Nacional 79 permitió la captura de un hombre de 40 años, identificado como Darío Gustavo Chumbita, tras recibir una denuncia anónima sobre un motociclista armado. El incidente ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 02:45 horas, cuando efectivos de la Comisaría Distrito Olta y la Brigada Motorizada dieron seguimiento a un llamado que alertaba sobre un sujeto que aparentemente portaba un arma de fuego.

Al percatarse de la presencia policial cerca de la ex estación Shell, Chumbita intentó darse a la fuga a alta velocidad, siendo interceptado a aproximadamente un kilómetro de la ciudad. Durante la persecución, el sospechoso desechó un objeto que fue recuperado por las autoridades. Este elemento resultó ser una réplica de arma de fuego tipo pistola.

Después de oponer resistencia, fue finalmente reducido y trasladado a la sede policial en Chamical, donde quedó detenido bajo la figura de "arrestado contravencional" y a disposición de la Justicia. La intervención fue registrada por los equipos de la Motorizada, quienes elaboraron el informe judicial correspondiente sobre lo sucedido en el departamento General Belgrano.