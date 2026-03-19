Jueves, 19 de Marzo 2026
Persecución policial en Chamical: dos motociclistas detenidos tras intensa fuga
Policiales

Persecución policial en Chamical: dos motociclistas detenidos tras intensa fuga

En Chamical, un operativo policial resultó en la detención de dos hombres de 20 y 23 años tras un intento de fuga en motocicleta. Ambos enfrentan cargos legales y están a disposición de la justicia.

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Este miércoles, alrededor de las 18:30 horas, se llevó a cabo un importante operativo policial en Chamical, resultando en la detención de dos hombres de 20 y 23 años. El incidente tuvo lugar sobre la Ruta Nacional N° 79, en las cercanías del Hipódromo Almirante Brown, donde la Brigada Motorizada realizaba controles rutinarios.

El comisario inspector Julio César Villagra lideró el operativo. Los detenidos, Pedro Miguel Mercado de 23 años y Pablo Abraham Mercado de 20, intentaron escapar al notar el retén policial mientras se desplazaban en una motocicleta de 150 cc. Tras una breve persecución, fueron interceptados y arrestados.

Las autoridades informaron que Pablo Abraham Mercado enfrenta cargos por «lesiones leves y amenazas», mientras que Pedro Miguel Mercado fue detenido por «desorden» en la vía pública. Ambos permanecen a disposición de la justicia para determinar las sanciones correspondientes. Este despliegue se enmarca dentro de las acciones preventivas que se han intensificado en los accesos de la ciudad.

Etiquetas: chamical operativo policial detención ruta nacional 79 seguridad pública prevención del delito
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