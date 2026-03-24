Policía actúa rápidamente para salvar la vida de un niño tras accidente en Famatina

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En un operativo de urgencia llevado a cabo por la Comisaría de Famatina, un niño de 2 años y 5 meses fue trasladado al hospital tras sufrir una herida en el rostro. La intervención se produjo en la tarde del martes, cuando una mujer de apellido Castro solicitó ayuda al Sargento Primero Franco De La Colina mientras realizaba tareas de prevención en el sector “Corte de Alto Carrizal”.

Según los familiares, el menor sufrió una caída accidental durante un recorrido turístico por el “Circuito El Encanto”, golpeándose la frente contra una superficie dura. Ante la gravedad de la situación, se coordinó su traslado inmediato al nosocomio local en un vehículo particular, mientras se solicitaba apoyo de una unidad policial para agilizar el trayecto.

Una vez en el hospital, el niño fue atendido por la Dra. Romero, quien diagnosticó una “lesión cortante en la región frontal” y realizó las curaciones necesarias. El menor fue dado de alta posteriormente, encontrándose en buen estado de salud. La intervención destacó la eficacia del protocolo de emergencia y el compromiso del personal policial en situaciones críticas.

Tras asegurar que la familia recibiera asistencia, los efectivos regresaron a sus funciones de prevención en la zona, evidenciando su vocación de servicio en una de las áreas turísticas más concurridas del departamento.