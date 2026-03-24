Martes, 24 de Marzo 2026
Policía actúa rápidamente para salvar la vida de un niño tras accidente en Famatina
Policiales

Policía actúa rápidamente para salvar la vida de un niño tras accidente en Famatina

Una mujer de 30 años, oriunda de Chilecito, solicitó ayuda urgente a la policía al sufrir su hijo de 2 años una herida en el rostro tras una caída. El niño fue trasladado rápidamente al hospital, donde recibió atención y fue dado de alta, encontrándose en buen estado. La intervención destacó la eficacia del protocolo de emergencia y el compromiso de la policía con la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En un operativo de urgencia llevado a cabo por la Comisaría de Famatina, un niño de 2 años y 5 meses fue trasladado al hospital tras sufrir una herida en el rostro. La intervención se produjo en la tarde del martes, cuando una mujer de apellido Castro solicitó ayuda al Sargento Primero Franco De La Colina mientras realizaba tareas de prevención en el sector “Corte de Alto Carrizal”.

Según los familiares, el menor sufrió una caída accidental durante un recorrido turístico por el “Circuito El Encanto”, golpeándose la frente contra una superficie dura. Ante la gravedad de la situación, se coordinó su traslado inmediato al nosocomio local en un vehículo particular, mientras se solicitaba apoyo de una unidad policial para agilizar el trayecto.

Una vez en el hospital, el niño fue atendido por la Dra. Romero, quien diagnosticó una “lesión cortante en la región frontal” y realizó las curaciones necesarias. El menor fue dado de alta posteriormente, encontrándose en buen estado de salud. La intervención destacó la eficacia del protocolo de emergencia y el compromiso del personal policial en situaciones críticas.

Tras asegurar que la familia recibiera asistencia, los efectivos regresaron a sus funciones de prevención en la zona, evidenciando su vocación de servicio en una de las áreas turísticas más concurridas del departamento.

Etiquetas: famatina chilecito accidente intervención policial salud seguridad comunitaria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2526 articles →

Artículos relacionados

Ulapes conmocionada: mujer gravemente herida tras accidente doméstico

Atropello en Chepes: joven alcoholizado causa accidente con motociclistas

Inseguridad en el Barrio Ricardo Primero: abuela asaltada y encerrada por delincuentes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar