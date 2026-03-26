Jueves, 26 de Marzo 2026
Preocupación en La Rioja: crece el riesgo de usura y amenazas a deudores
Policiales

Preocupación en La Rioja: crece el riesgo de usura y amenazas a deudores

El ministro Miguel Zárate alertó sobre redes de usura en La Rioja, donde el 27% de morosidad en créditos no bancarios refleja un grave endeudamiento familiar. Se requieren denuncias para frenar esta problemática.

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Las familias de La Rioja atraviesan un creciente problema de endeudamiento, con un alarmante aumento en la morosidad de créditos no bancarios que llegó al 27% en enero, marcando un aumento constante durante quince meses. En este contexto, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, advirtió sobre la presencia de posibles redes de usura que operan con amenazas a los deudores, afectando a distintos sectores de la sociedad.

Zárate mencionó que estas maniobras han surgido a partir de denuncias no formales, donde prestamistas imponen garantías abusivas y retienen documentación, incluso simulando operaciones de compraventa para quedarse con los bienes de las víctimas. En declaraciones a RiojaVirtual Radio, el funcionario resaltó la importancia de diferenciar entre los créditos otorgados por entidades habilitadas y el mercado clandestino, donde se cometen delitos. Instó a las víctimas a acercarse a la Justicia o a la Policía, reconociendo el temor que sienten y la alta cifra de delitos no denunciados que dificulta una respuesta efectiva.

En una reunión con el fiscal general Javier Vallejos y la cúpula de la Policía de la Provincia, se discutieron políticas públicas para mejorar la seguridad y la respuesta estatal ante estos delitos. Zárate no descartó la posibilidad de que exista una asociación ilícita detrás de estas maniobras, lo que se confirmará con el avance de las investigaciones.

Etiquetas: la rioja endeudamiento créditos informales usura seguridad delitos económicos
TL;DR

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