Preocupación en La Rioja: crece el riesgo de usura y amenazas a deudores

Las familias de La Rioja atraviesan un creciente problema de endeudamiento, con un alarmante aumento en la morosidad de créditos no bancarios que llegó al 27% en enero, marcando un aumento constante durante quince meses. En este contexto, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, advirtió sobre la presencia de posibles redes de usura que operan con amenazas a los deudores, afectando a distintos sectores de la sociedad.
Zárate mencionó que estas maniobras han surgido a partir de denuncias no formales, donde prestamistas imponen garantías abusivas y retienen documentación, incluso simulando operaciones de compraventa para quedarse con los bienes de las víctimas. En declaraciones a RiojaVirtual Radio, el funcionario resaltó la importancia de diferenciar entre los créditos otorgados por entidades habilitadas y el mercado clandestino, donde se cometen delitos. Instó a las víctimas a acercarse a la Justicia o a la Policía, reconociendo el temor que sienten y la alta cifra de delitos no denunciados que dificulta una respuesta efectiva.
En una reunión con el fiscal general Javier Vallejos y la cúpula de la Policía de la Provincia, se discutieron políticas públicas para mejorar la seguridad y la respuesta estatal ante estos delitos. Zárate no descartó la posibilidad de que exista una asociación ilícita detrás de estas maniobras, lo que se confirmará con el avance de las investigaciones.