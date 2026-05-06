Miércoles, 6 de Mayo 2026
Prisión perpetua solicitada para el acusado de femicidio en la Capital riojana
Policiales

Prisión perpetua solicitada para el acusado de femicidio en la Capital riojana

Los fiscales piden prisión perpetua para Jonathan Tejada Peralta por homicidio agravado, resaltando la brutalidad del ataque y la vulnerabilidad de la víctima. La sentencia se espera pronto.

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Durante la audiencia de alegatos, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión perpetua para Jonathan Tejada Peralta, acusado de homicidio agravado por alevosía y razones de género. Los fiscales Rafael Diego López y José Oliveros Icazatti presentaron pruebas que, según ellos, demuestran la intención del acusado de causar la muerte en un contexto de violencia extrema.

El crimen ocurrió el 20 de enero de 2022, cuando Tejada Peralta contactó a la víctima a través de Facebook para contratar sus servicios como trabajadora sexual. Tras retirarla en el Portal de San Nicolás, la llevó a su vivienda en el barrio La Florida, donde una discusión sobre el costo del servicio desembocó en un ataque brutal con un cuchillo, seguido de un golpe con un bloque de cemento que causó la muerte inmediata de la víctima.

La acusación enfatizó el testimonio de un allegado al imputado, quien reveló que Tejada Peralta confesó el crimen. Las pruebas incluyen registros fílmicos y los resultados de la autopsia, que corroboran la presencia de ambos en el lugar y la mecánica del ataque. Además, se resaltó que el imputado intentó limpiar la escena del crimen, lo que evidencia su conciencia sobre la gravedad de sus acciones. El tribunal, presidido por la jueza Sara López Douglas, evaluará los argumentos presentados para dictar sentencia.

Etiquetas: homicidio violencia de género juicio san nicolás la florida justicia
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