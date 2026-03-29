Restricciones judiciales para Marcelo Grandío por hostigamiento a testigo en La Rioja

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La Justicia Federal ha impuesto medidas de restricción al periodista Marcelo Grandío tras una denuncia de Vanesa Tossi, testigo en la causa que investiga los vuelos privados del jefe de Gabinete Manuel Adorni a Uruguay. Esta decisión, tomada por el juez Ariel Lijo, responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita para proteger la seguridad de Tossi.

Tossi, quien es secretaria del broker que vendió los tickets, aportó información relevante sobre el vuelo privado hacia Punta del Este que realizó Adorni durante el fin de semana de Carnaval. Según la periodista Vanesa Petrillo, Tossi recibió presiones para no facturar el vuelo, y durante la audiencia, Grandío le envió mensajes y la contactó telefónicamente, lo que motivó las medidas de restricción.

El caso ha suscitado un gran interés debido a sus implicaciones políticas y legales, resaltando la importancia de la protección de testigos en situaciones que involucran a figuras de poder. La comunidad solicita que la Justicia actúe de forma decisiva para garantizar la seguridad de quienes colaboran con la investigación, al tiempo que se plantea la necesidad de un debate sobre la libertad de expresión y los derechos de los involucrados en este tipo de procesos.