Robos en aumento: un joven es detenido por el hurto de un celular en barrio Urbana 3

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En un operativo realizado por personal de la Comisaría Novena, se llevó a cabo un allanamiento en la calle Verónica Páez del barrio Urbana 3, cumpliendo con una orden del juzgado de instrucción N° 2 a cargo del juez Daniel Barría. Durante el procedimiento, se recuperó un teléfono celular y se detuvo a una mujer de 19 años, de apellido Farias, por el delito de robo.

Este tipo de intervenciones busca no solo la recuperación de bienes robados, sino también reforzar la seguridad en la región, donde la delincuencia es una preocupación creciente. La colaboración entre la policía y los vecinos ha aumentado, permitiendo que más ciudadanos se involucren reportando actividades sospechosas.

Una vez finalizado el procedimiento, Farias y los objetos recuperados fueron trasladados a la sede policial para continuar con las diligencias correspondientes. Las autoridades locales han instado a la comunidad a seguir colaborando con la policía para crear un entorno más seguro y mejorar la calidad de vida en los barrios.