Miércoles, 25 de Marzo 2026
Ruta 28 cerrada por volcadura de camión: vecinos enfrentan días de complicaciones viales
Policiales

Ruta 28 cerrada por volcadura de camión: vecinos enfrentan días de complicaciones viales

Un camión volcó en la Ruta Provincial N° 28, afectando la circulación entre La Rioja y San Juan. Los conductores piden medidas urgentes ante la obstrucción de la vía.

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Un accidente de tránsito ocurrió este miércoles a las 19:50 en la Ruta Provincial N° 28, cerca del Puesto de Casangate. Un camión Scania rojo, que se dirigía desde La Quebrada hacia San Juan, volcó su acoplado cargado de abono. El conductor, Olivera de 34 años, y su acompañante Garay de 30 años, resultaron ilesos tras el incidente.

El siniestro se produjo cuando el conductor sintió que el plato del acoplado se salió, provocando el vuelco. Debido a la carga y el daño, las autoridades indicaron que la remoción del camión no podrá realizarse de inmediato, estimándose que el cambio del repuesto tomará aproximadamente tres días, ya que debe ser traído desde San Juan.

Un equipo a cargo del Comisario Inspector Cuello Gustavo y el Cabo Flores se encuentra en el lugar señalizando la ruta. Se advierte a los conductores que circulen con precaución, ya que parte del acoplado y el abono obstruyen la circulación normal en la vía, que es fundamental para el transporte entre La Rioja y San Juan.

La situación ha generado inquietud entre los residentes de la región, quienes enfrentan obstáculos en su rutina diaria. Las autoridades están evaluando las condiciones de la ruta para determinar si su estado pudo haber influido en el accidente, así como para implementar mejoras que aseguren la seguridad de los conductores en el futuro.

Etiquetas: ruta provincial 28 accidente de tránsito san juan la rioja tránsito seguridad vial
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