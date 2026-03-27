Viernes, 27 de Marzo 2026
San Nicolás: vecinos toman justicia por mano propia tras robo de ropa y bicicleta
Policiales

San Nicolás: vecinos toman justicia por mano propia tras robo de ropa y bicicleta

Un delincuente fue linchado por vecinos en el barrio San Nicolás tras intentar robar prendas y una bicicleta. La policía intervino y recuperó los objetos sustraídos. La situación refleja el descontento ante la inseguridad en la zona.

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Un grupo de vecinos en el barrio San Nicolás tomó la justicia por mano propia al linchar a un delincuente conocido como Torres, quien fue sorprendido robando prendas de vestir y una bicicleta en la intersección de calle René Cárdenas y Chuquis. El hecho ocurrió cuando los propietarios de varias viviendas se percataron de la situación y decidieron actuar.

La policía llegó al lugar tras el ataque por parte de los vecinos, procediendo a demorar a Torres para proteger su integridad y llevar a cabo el proceso legal correspondiente. Durante el operativo, se recuperaron los objetos robados, incluyendo la bicicleta y la ropa que el delincuente intentaba sustraer.

Actualmente, Torres se encuentra a disposición de la justicia mientras se llevan a cabo las actuaciones pertinentes. Este incidente ha generado una gran conmoción en el sector, reflejando el cansancio de los habitantes ante los constantes robos en la zona norte de la capital riojana.

Etiquetas: la rioja barrio san nicolás inseguridad robo linchamiento policía
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