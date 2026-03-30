Tiroteo en escuela de Santa Fe deja un muerto y varios heridos: conmoción en la comunidad

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Un ataque en una institución educativa de Santa Fe dejó un saldo trágico, con un menor fallecido y varios heridos. La situación desató el pánico en la comunidad escolar, donde el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta oculta en un estuche de guitarra. Este hecho ha generado inquietud, ya que no se habían detectado señales de violencia previas en el atacante, según testimonios de compañeros.

Entre los heridos se encuentra un chico de 13 años que fue trasladado en código rojo a Rafaela debido a lesiones en su cara y cuello. Afortunadamente, se informó que su estado es estable. La respuesta rápida de un asistente escolar, quien logró desarmar al agresor, fue crucial para controlar la situación antes de la llegada de la Policía, que evacuó el edificio y acordonó la zona para garantizar la seguridad de los presentes.

Los compañeros del agresor sugieren que podría haber habido problemas de bullying o conflictos familiares que lo llevaron a actuar de manera extrema, aunque no hay información concreta sobre su entorno familiar. Este suceso ha dejado una profunda conmoción en la comunidad educativa y plantea interrogantes sobre la salud mental y el bienestar de los jóvenes.