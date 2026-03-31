Tragedia en San Cristóbal: comunidad consternada por el asesinato de un niño en la escuela

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La comunidad de San Cristóbal se encuentra en estado de conmoción tras la trágica muerte de Ian Cabrera, un niño de 13 años asesinado por un compañero durante la clase. Este incidente, que ocurrió el lunes por la mañana, ha dejado una profunda huella en los vecinos, quienes se reúnen en la Asociación Mutual de San Cristóbal para rendir homenaje al menor, con más de cien personas presentes.

El cuerpo de Ian será trasladado al Cementerio Municipal, donde la comunidad se ha congregado en un ambiente de luto y silencio, marcado por el sonido de las chicharras. En la Escuela Normal Superior Nº 40 “Mariano Moreno”, lugar del ataque, se han colocado globos blancos y velas encendidas en su memoria, mientras que carteles que piden “Justicia por Ian” evidencian la necesidad de respuestas ante la tragedia.

La reacción de los habitantes ha sido de indignación y reflexión sobre la violencia en las escuelas. Un vecino anónimo señaló que la situación actual es diferente a otros episodios de violencia anteriores que han afectado a la localidad, destacando la incredulidad de los presentes. Además, la Policía de Santa Fe ha incrementado su presencia en la zona, implementando controles en la ruta provincial 4, buscando brindar mayor seguridad a los habitantes en este difícil momento.