Domingo, 29 de Marzo 2026
Vecinos se unen para atrapar a un ladrón en San Nicolás y hacen justicia por mano propia
Policiales

Vecinos se unen para atrapar a un ladrón en San Nicolás y hacen justicia por mano propia

Un conocido delincuente fue linchado por vecinos en el barrio San Nicolás al intentar robar prendas y una bicicleta. La situación refleja la creciente inseguridad en la zona norte de la capital.

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Un episodio de **inseguridad** tuvo lugar en la intersección de **calle René Cárdenas** y **Chuquis**, en el barrio **San Nicolás** de la capital riojana, donde un delincuente apellidado **Torres** fue sorprendido mientras robaba. Los propietarios de varias viviendas lo descubrieron sustrayendo **prendas de vestir** y una **bicicleta**.

Al intentar huir en la bicicleta robada, Torres fue alcanzado por un grupo de vecinos que, molestos por la situación, decidieron lincharlo antes de que llegaran las patrullas. La policía informó que, tras su intervención, se detuvo al delincuente para proteger su integridad y seguir el proceso legal correspondiente.

Las autoridades confirmaron la recuperación de los objetos sustraídos. Actualmente, Torres está demorado y a disposición de la justicia. Este hecho ha causado gran **conmoción** en la comunidad, que expresa su **hartazgo** por los constantes robos en la zona norte de la ciudad, reflejando un clima de **inseguridad** creciente.

Etiquetas: la rioja san nicolás inseguridad hurto policía linchamiento
TL;DR

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