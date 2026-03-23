Violencia en el barrio 26 de Mayo: un hombre herido de gravedad tras altercado

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Un hombre resultó herido de gravedad en un ataque con arma blanca ocurrido en el barrio 26 de Mayo de la capital riojana la noche del domingo. El incidente se desató alrededor de las 21.30 en la calle Italia, cuando una reunión entre conocidos se tornó violenta.

El agresor, identificado como Alejandro Ferreyra, apodado “Enano”, atacó a Alejandro Villarroel con un cuchillo tipo Tramontina. Las heridas de Villarroel fueron reportadas como significativas, afectando la pierna y el abdomen.

Tras el ataque, la víctima logró trasladarse por sus propios medios al hospital para recibir atención médica. La policía, alertada por vecinos, llegó rápidamente al lugar y logró demorar al agresor, quien se encuentra bajo custodia mientras se investigan las circunstancias del ataque.

El escenario del hecho ha sido asegurado por las autoridades para llevar a cabo las pericias necesarias.