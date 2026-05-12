Acuerdo entre Quintela y Vicuña busca generar nuevas oportunidades laborales en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El desarrollo del proyecto minero de cobre más importante de Argentina avanza gracias a una colaboración entre el Gobierno provincial y la empresa Vicuña. En una reunión encabezada por el gobernador Ricardo Quintela, se estableció una agenda que prioriza el empleo local, la participación de proveedores riojanos y el control ambiental.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, donde el CEO de Vicuña, José Morea, y el gobernador acordaron un plan de cooperación. El ministro de Trabajo, Federico Bazán, enfatizó que se busca asegurar que los beneficios del proyecto impacten directamente en la provincia, aumentando el empleo y garantizando la capacitación de trabajadores.

Bazán destacó también la importancia del control ambiental sobre las actividades mineras y la participación de empresas locales en las diferentes etapas del proyecto. Se anticipó que, en aproximadamente sesenta días, podrán comenzar las obras de un bypass en Guandacol, un compromiso que se había gestionado previamente.

El funcionario subrayó que el desarrollo minero debe traducirse en oportunidades y condiciones laborales mejoradas para la comunidad. Tanto Quintela como Morea coincidieron en la necesidad de avanzar hacia un convenio que formalice estos compromisos a mediano y largo plazo.