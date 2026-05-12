Universidades de La Rioja esperan respuestas tras la marcha por fondos educativos

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La movilización universitaria programada para este martes ha llevado al Gobierno nacional a convocar a las universidades para establecer un diálogo sobre la asignación de fondos. La Casa Rosada busca discutir la distribución de recursos, especialmente para los hospitales universitarios.

Se prevé que esta instancia de conversación incluya a rectores y representantes de hospitales universitarios, con el fin de revisar la utilización de las partidas asignadas. Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, anunció que se realizará esta convocatoria tras la marcha, destacando la importancia de auditar el uso de fondos públicos y mejorar la transparencia en el financiamiento.

La movilización, que reúne a rectores, docentes y estudiantes, es un llamado a la actualización del presupuesto debido a los efectos de la inflación. Desde el oficialismo, se ha reconocido la necesidad de mantener el diálogo, aunque se enfatiza que cualquier aumento en los fondos debe estar acompañado de controles y rendición de cuentas.

El conflicto con las universidades se ha intensificado en las últimas semanas, con advertencias sobre las dificultades para garantizar el funcionamiento normal de las instituciones educativas.