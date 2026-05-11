Lunes, 11 de Mayo 2026
Sanagasta celebra su aniversario con un fuerte énfasis en el federalismo y la unidad provincial
Política

Sanagasta celebra su aniversario con un fuerte énfasis en el federalismo y la unidad provincial

Sanagasta celebró su aniversario con un acto central donde se destacaron obras de infraestructura, como el encauzamiento del Río Grande, vital para la seguridad de las familias. La vicegobernadora Teresita Madera enfatizó la identidad y el esfuerzo de la comunidad, prometiendo seguir avanzando a pesar de las adversidades.

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Durante el acto central por el aniversario de Sanagasta, la vicegobernadora Teresita Madera defendió el federalismo y la importancia de la identidad de la comunidad. Acompañada por el intendente Luis Flores y el diputado Federico Sbiroli, Madera destacó el apoyo a las comunidades de la provincia en una jornada significativa que incluyó actividades como la revista de tropas y la interpretación de himnos por parte de la Banda de la Policía.

En su discurso, Madera transmitió el saludo del gobernador Ricardo Quintela y enfatizó el vínculo histórico entre Sanagasta y el resto de la provincia. Resaltó la riqueza de la comunidad, su cultura del trabajo y el esfuerzo constante de sus habitantes. Además, mencionó la realización de obras importantes, como el encauzamiento del Río Grande para prevenir inundaciones y la ampliación de la Plaza San Martín, destinada a ser un espacio de encuentro para vecinos y turistas.

Asimismo, la vicegobernadora hizo hincapié en el apoyo a la procesadora de nuez Karidia para mantener las fuentes laborales en la región. Por su parte, el intendente Flores destacó el trabajo conjunto con el gobierno provincial para avanzar en el desarrollo de Sanagasta.

Etiquetas: sanagasta la rioja teresita madera aniversario obras públicas gobierno provincial
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