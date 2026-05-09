La Rioja y Atacama: colaboración estratégica para impulsar el desarrollo minero regional

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La colaboración entre La Rioja y la Región de Atacama, en Chile, dio un paso importante en el área minera. Durante una reunión, se discutió una agenda de trabajo conjunta que ofrecerá beneficios para ambas comunidades, con la participación de funcionarios de alto nivel de ambas regiones.

El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera, y el diputado provincial Yamil Sarruf, quienes se unieron al gobernador regional de Atacama, Miguel Vargas Correa, y al intendente de Copiapó, Maglio Cicardini Neyra. Vargas Correa destacó la hospitalidad recibida y el intercambio de ideas sobre desafíos comunes, incluyendo el desarrollo de proyectos de exploración de minerales.

Se prevé que el próximo encuentro se realice el 9 y 10 de junio en Copiapó, durante el evento Atacalar. Vargas Correa invitó a autoridades y representantes del sector privado a participar, enfatizando la importancia de establecer alianzas público-privadas para fomentar inversiones que impacten positivamente en las comunidades.