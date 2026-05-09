Impulso a la modernización legislativa en La Rioja tras reunión de secretarios parlamentarios

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Este domingo, comenzará el Segundo Encuentro Federal de Secretarios Parlamentarios en La Rioja, a partir de las 9.30 horas. Este evento reunirá a representantes de diversas legislaturas y concejos deliberantes del país, con el objetivo de intercambiar herramientas y experiencias, así como avanzar en la modernización de procesos parlamentarios y administrativos.

Los temas centrales incluirán la gestión de sesiones legislativas y el papel de las secretarías parlamentarias. Se discutirán también la modernización y la implementación de sistemas informáticos, que buscan fortalecer la transparencia y la calidad institucional. Este encuentro, promovido por Legislaturas Conectadas, pretende consolidar una red de cooperación interlegislativa.

La importancia de estas reuniones radica en fortalecer los lazos entre las jurisdicciones, mejorando la comunicación y colaboración en la gestión pública. Se espera que las conclusiones del encuentro sirvan para implementar mejoras en las prácticas de cada provincia, promoviendo un cambio cultural en las instituciones.