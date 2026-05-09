César Salcedo cuestiona al Gobierno tras fallo que afecta financiamiento universitario

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La Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC) se encuentra en el centro de una controversia tras la decisión judicial que suspendió la medida cautelar que garantizaba financiamiento para la educación superior. El rector de la institución, César Salcedo, expresó su descontento con esta resolución, la cual considera un golpe a la educación pública.

Salcedo criticó abiertamente la postura del Gobierno Nacional, señalando que la administración actual se aferra a una política que ignora las demandas de las instituciones educativas. Subrayó la importancia de la educación pública como un mecanismo para asegurar la igualdad social y cuestionó la forma en que se ha tratado a la comunidad universitaria, acusada de ser una "casta".

A pesar del revés judicial, el rector destacó el apoyo recibido de docentes, estudiantes y partidos políticos, reafirmando la intención de continuar la lucha. Hizo un llamado a la sociedad para participar en una movilización el próximo 12 de mayo, defendiendo lo que considera servicios esenciales, como educación, salud, seguridad y justicia.