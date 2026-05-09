Sábado, 9 de Mayo 2026
La Ley de Modernización Laboral avanza tras el levantamiento de la cautelar judicial
Política

La Ley de Modernización Laboral avanza tras el levantamiento de la cautelar judicial

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 levantó la suspensión de 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral, permitiendo su plena vigencia. La decisión se basa en que la cautelar carecía de competencia y no se justificó el peligro en la demora. Esto podría impactar en futuros debates sobre derechos laborales y la legitimidad de la CGT en su reclamo.

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La Justicia levantó la cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12. La jueza Macarena Marra Giménez determinó que la medida cautelar carecía de competencia y no cumplía con los requisitos legales necesarios para su mantenimiento.

En su fallo, Marra Giménez recordó que la Cámara Contencioso Administrativo Federal había establecido que el conocimiento de esta causa correspondía al fuero contencioso administrativo. La jueza citó la Ley 26.854, que prohíbe a los jueces dictar medidas cautelares fuera de su competencia, y subrayó que la suspensión de los artículos en cuestión excedía el ámbito de análisis que permite un remedio preliminar.

Además, la magistrada destacó que no había peligro en la demora que justificara mantener la suspensión, dado que la causa avanza bajo un procedimiento sumarísimo. Finalmente, aclaró que esta decisión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimidad de la CGT para presentar la demanda, temas que serán abordados en la sentencia definitiva.

Etiquetas: argentina ley de modernización laboral cgt juzgado contencioso administrativo política gobierno nacional
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