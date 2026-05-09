La Ley de Modernización Laboral avanza tras el levantamiento de la cautelar judicial

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Justicia levantó la cautelar que suspendía la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, tras una resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12. La jueza Macarena Marra Giménez determinó que la medida cautelar carecía de competencia y no cumplía con los requisitos legales necesarios para su mantenimiento.

En su fallo, Marra Giménez recordó que la Cámara Contencioso Administrativo Federal había establecido que el conocimiento de esta causa correspondía al fuero contencioso administrativo. La jueza citó la Ley 26.854, que prohíbe a los jueces dictar medidas cautelares fuera de su competencia, y subrayó que la suspensión de los artículos en cuestión excedía el ámbito de análisis que permite un remedio preliminar.

Además, la magistrada destacó que no había peligro en la demora que justificara mantener la suspensión, dado que la causa avanza bajo un procedimiento sumarísimo. Finalmente, aclaró que esta decisión no prejuzga sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimidad de la CGT para presentar la demanda, temas que serán abordados en la sentencia definitiva.