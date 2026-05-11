Lunes, 11 de Mayo 2026
El gobernador Quintela busca potenciar la minería en La Rioja con nuevos acuerdos.
Política

El gobernador Quintela busca potenciar la minería en La Rioja con nuevos acuerdos.

El gobernador Ricardo Quintela se reunió con el CEO de Vicuña para avanzar en un acuerdo que fomente proveedores locales y genere empleo en La Rioja. Se espera formalizar compromisos en 30 a 45 días, priorizando el cuidado ambiental y la mejora de infraestructuras viales.

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La reunión entre el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el CEO de la empresa minera Vicuña se considera esencial para el futuro de la provincia. Este encuentro se enmarca en la resolución de conflictos judiciales que permiten avanzar hacia un acuerdo que fortalezca a los proveedores locales y reactive obras, además de comprometerse con el cuidado ambiental.

El ministro de Trabajo, Producción y Empleo, Federico Bazán, expresó que el objetivo del Gobierno provincial es pasar de negociaciones a acciones concretas para generar más empleo y aumentar la participación de proveedores locales. Se prevé la creación de una mesa de trabajo con plazos de 30 a 45 días para evaluar los resultados y formalizar compromisos por escrito.

Este encuentro se produce tras restricciones judiciales al acceso del yacimiento, donde se solicitó un informe de Impacto Ambiental integral. En este contexto, Vicuña anunció mejoras en la infraestructura vial, que incluyen el mantenimiento de caminos hacia el yacimiento y la construcción de un nudo vial, lo que facilitará el acceso y mejorará las condiciones de transporte en la región.

Bazán defendió el desarrollo minero como un motor para la economía regional, subrayando la importancia de establecer acuerdos que generen certezas en las relaciones a largo plazo.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela minería reunión desarrollo económico obras públicas
TL;DR

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