El 2° Encuentro de Secretarios Parlamentarios refuerza la integración federal en Argentina

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El 2° Encuentro Federal de la Red de Secretarios Parlamentarios y Administrativos de Legislaturas Conectadas se llevó a cabo en La Rioja, donde se buscó fomentar la modernización y la transparencia en los poderes legislativos de todo el país. La jornada fue inaugurada por la vicegobernadora Teresita Madera, quien destacó la importancia del diálogo y el consenso como herramientas para abordar los problemas de las comunidades.

Durante el evento, los secretarios parlamentarios realizaron una visita a la Legislatura de La Rioja, explorando diferentes espacios del recinto legislativo y conociendo el patrimonio de la Casa de las Leyes. Madera enfatizó que las legislaturas deben ser "cajas de resonancia" para los desafíos que enfrentan las provincias del interior en su desarrollo económico.

La secretaria Legislativa Teresita Luna resaltó el cambio en el rol de los secretarios hacia una función más visible y colaborativa, con el fin de construir legislaturas más "eficientes, transparentes y abiertas a la sociedad". Por su parte, la coordinadora de la Red Federal, María José Balestra, mencionó el crecimiento de esta iniciativa, que fomenta el intercambio de experiencias entre provincias.