Martes, 12 de Mayo 2026
La UCR La Rioja se une a la Marcha Federal Universitaria por una educación pública más fuerte
Política

La UCR La Rioja se une a la Marcha Federal Universitaria por una educación pública más fuerte

La Unión Cívica Radical de La Rioja reafirmó su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, subrayando la importancia de la educación pública y el compromiso con la movilidad social. La defensa de la universidad pública es vista como parte esencial de su identidad política y un llamado a la ciudadanía para invertir en educación como un camino hacia el futuro.

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La Unión Cívica Radical de La Rioja manifestó su apoyo a la Marcha Federal Universitaria, reafirmando su compromiso con una educación pública, gratuita e inclusiva. Este respaldo se produjo en el marco de la cuarta edición de la movilización, resaltando la importancia de la universidad pública dentro de la identidad del radicalismo.

Desde el Comité Provincia, se destacó que la defensa de la educación superior es un pilar en la historia del partido, citando el legado de la Reforma Universitaria de 1918. En este contexto, se enfatizó que la protección de la universidad pública es fundamental y no debe ser vista como una estrategia política temporal.

El radicalismo riojano participó de la movilización con firmeza, resaltando que las universidades son vitales para la movilidad social y el desarrollo científico. Además, el comunicado incluyó críticas hacia sectores que utilizan la defensa de la educación como herramienta política, subrayando que la lucha por la educación pública debe ser imparcial.

Finalmente, se hizo un llamado a la ciudadanía para defender las universidades nacionales, enfatizando que una inversión en educación es fundamental para el futuro y la dignidad del pueblo argentino, y que este esfuerzo debe ser colectivo y sin fanatismos.

Etiquetas: la rioja ucr marcha federal universitaria educación pública política derechos estudiantiles
TL;DR

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