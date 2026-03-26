Jueves, 26 de Marzo 2026
Amparo en análisis: 10.000 beneficiarios en riesgo de perder asistencia en La Rioja
Política

Amparo en análisis: 10.000 beneficiarios en riesgo de perder asistencia en La Rioja

Más de 10 mil personas en La Rioja enfrentan una crisis económica tras la eliminación del programa “Volver al Trabajo”. La Fiscalía de Estado inicia acciones legales para proteger a los damnificados.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 50 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Fiscalía de Estado de La Rioja se reunió con afectados por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, lo que ha dejado a más de 10 mil personas en una situación de indigencia. Esta medida, resultante de la decisión del Gobierno Nacional, ha sido calificada como crítica por las autoridades locales.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Quintela y del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, se inició un análisis legal para presentar una acción de amparo ante la Justicia Federal. Abogados de la Fiscalía, como Marcos Rodríguez y Ana Astorga Fuentes, recibieron testimonios de personas que dependían de estos planes nacionales para subsistir.

Las autoridades señalaron que esta acción se enmarca dentro de intervenciones previas en defensa de sectores vulnerables. Además, se contará con el apoyo de instituciones del derecho local y se trabajará con el Presidente del Consejo de Abogados, Dr. Francisco Brizuela, para fortalecer el reclamo ante el fuero federal.

La provincia busca frenar lo que consideran una decisión arbitraria del Gobierno Nacional de Javier Milei, enfatizando que el recorte afecta gravemente la paz social en La Rioja y ha dejado a miles de familias sin sustento económico.

Etiquetas: la rioja gobierno nacional amparo indigencia ricardo quintela derechos humanos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2571 articles →

Artículos relacionados

Estudiantes de Chilecito crean “UPL - Universitarios por la Libertad” para fomentar el debate

Intendentes del Valle del Bermejo reclaman a Vicuña Corp. respeto por normativas ambientales

Protesta en General Lamadrid: pobladores cierran ruta por minería y empleo local
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar