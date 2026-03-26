Amparo en análisis: 10.000 beneficiarios en riesgo de perder asistencia en La Rioja

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La Fiscalía de Estado de La Rioja se reunió con afectados por la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, lo que ha dejado a más de 10 mil personas en una situación de indigencia. Esta medida, resultante de la decisión del Gobierno Nacional, ha sido calificada como crítica por las autoridades locales.

Siguiendo las instrucciones del Gobernador Ricardo Quintela y del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, se inició un análisis legal para presentar una acción de amparo ante la Justicia Federal. Abogados de la Fiscalía, como Marcos Rodríguez y Ana Astorga Fuentes, recibieron testimonios de personas que dependían de estos planes nacionales para subsistir.

Las autoridades señalaron que esta acción se enmarca dentro de intervenciones previas en defensa de sectores vulnerables. Además, se contará con el apoyo de instituciones del derecho local y se trabajará con el Presidente del Consejo de Abogados, Dr. Francisco Brizuela, para fortalecer el reclamo ante el fuero federal.

La provincia busca frenar lo que consideran una decisión arbitraria del Gobierno Nacional de Javier Milei, enfatizando que el recorte afecta gravemente la paz social en La Rioja y ha dejado a miles de familias sin sustento económico.