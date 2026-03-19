Carlos Pagni discute el futuro del periodismo en la inauguración de ADEPA en La Rioja

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La Junta de ADEPA fue inaugurada por el periodista Carlos Pagni, quien examinó el contexto global y nacional. Este encuentro, que se realiza tres veces al año, reúne a directivos y editores de medios de distintas provincias, incluyendo a NUEVA RIOJA, representada por el Lic. Juan Boglione. Durante su charla, Pagni abordó el clima político y social, destacando el miedo como un factor que afecta las decisiones y favorece la simplificación de la realidad.

El periodista subrayó cómo la incertidumbre y las redes sociales contribuyen a discursos de odio, lo que impacta negativamente en la calidad democrática. Aconsejó a los jóvenes periodistas a priorizar el pensamiento crítico y resistir la urgencia del entretenimiento, para mantener la integridad del periodismo.

En relación con la economía argentina, Pagni reflexionó sobre la posibilidad de implementar reformas radicales para combatir la inflación, advirtiendo sobre la necesidad de considerar otras variables como la producción y el empleo. También analizó el futuro de la oposición, mencionando un consenso en torno a ciertos valores económicos que representan figuras actuales en el escenario político.