Lunes, 23 de Marzo 2026
Convenios entre UNLaR y UNCA: un paso clave para el desarrollo del Noroeste argentino
Política

Convenios entre UNLaR y UNCA: un paso clave para el desarrollo del Noroeste argentino

La Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Catamarca firmaron convenios para fortalecer el sistema universitario del Noroeste Argentino, incluyendo una Diplomatura en Extensión Universitaria. Este vínculo permitirá un intercambio constante de recursos y conocimientos, beneficiando a estudiantes y docentes de ambas instituciones.

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La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) ha firmado convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), buscando fortalecer el sistema universitario del Noroeste Argentino. Este acuerdo incluye el lanzamiento de una Diplomatura en Extensión Universitaria, diseñada para potenciar el trabajo en el territorio y fomentar el conocimiento colectivo.

La colaboración se complementará con una agenda de actividades culturales, académicas y deportivas, facilitando un intercambio constante de recursos entre ambas universidades. También se estableció un vínculo entre la Escuela de Arqueología de la UNCA y el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas de la UNLaR, crucial para la investigación y conservación del patrimonio regional.

Las autoridades de la UNLaR destacaron que esta iniciativa refleja la consolidación de la "nueva UNLaR" y un compromiso estratégico hacia la región. La cooperación entre ambas instituciones es vista como un modelo a seguir para la integración académica y cultural, contribuyendo al desarrollo social y económico de las provincias involucradas.

Etiquetas: la rioja unlar unca cooperación universitaria educación noroeste argentino
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