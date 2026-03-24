Cristina Kirchner se une a militantes en la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires

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Una multitud se congregó frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111, donde la ex presidenta se encuentra detenida cumpliendo una condena de seis años de prisión. Desde su balcón, saludó a los manifestantes que se movilizaban por el Día de la Memoria y mostró un pañuelo blanco con la consigna “Memoria, Verdad, Justicia”.

La aparición de Kirchner se dio en el marco de la movilización organizada por La Cámpora, que incluyó una parada en su domicilio antes de dirigirse hacia la Plaza de Mayo para el acto central. Durante la marcha, la ex mandataria salió varias veces al balcón, recibiendo el apoyo de los presentes con cánticos y reclamos por su liberación en el marco de la campaña “Cristina Libre”.

Este evento se enmarca en la conmemoración del golpe de Estado de 1976, con la participación de diversas organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos. Las columnas de manifestantes, que partieron desde la ex ESMA, rinden homenaje a los 30.000 desaparecidos y reivindican las políticas de memoria promovidas durante los gobiernos de los Kirchner.