Martes, 24 de Marzo 2026
Cristina Kirchner se une a militantes en la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires
Política

Cristina Kirchner se une a militantes en la marcha del 24 de marzo en Buenos Aires

Cristina Kirchner saludó a manifestantes en San José 1111 durante el Día de la Memoria, sumándose a la campaña “Cristina Libre” en medio de homenajes a los 30.000 desaparecidos. La movilización, organizada por La Cámpora, culminó en la Plaza de Mayo con un acto central.

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Una multitud se congregó frente al departamento de Cristina Kirchner en San José 1111, donde la ex presidenta se encuentra detenida cumpliendo una condena de seis años de prisión. Desde su balcón, saludó a los manifestantes que se movilizaban por el Día de la Memoria y mostró un pañuelo blanco con la consigna “Memoria, Verdad, Justicia”.

La aparición de Kirchner se dio en el marco de la movilización organizada por La Cámpora, que incluyó una parada en su domicilio antes de dirigirse hacia la Plaza de Mayo para el acto central. Durante la marcha, la ex mandataria salió varias veces al balcón, recibiendo el apoyo de los presentes con cánticos y reclamos por su liberación en el marco de la campaña “Cristina Libre”.

Este evento se enmarca en la conmemoración del golpe de Estado de 1976, con la participación de diversas organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos. Las columnas de manifestantes, que partieron desde la ex ESMA, rinden homenaje a los 30.000 desaparecidos y reivindican las políticas de memoria promovidas durante los gobiernos de los Kirchner.

Etiquetas: argentina cristina kirchner movilización día de la memoria derechos humanos la cámpora
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