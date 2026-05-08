Viernes, 8 de Mayo 2026
Cuestion de privilegio en Diputados: Molina Gómez bajo la lupa por sus declaraciones
Política

Cuestion de privilegio en Diputados: Molina Gómez bajo la lupa por sus declaraciones

El legislador Pérez presentó una cuestión de privilegio contra Diego Molina Gómez por conductas inapropiadas, que daña la integridad del ámbito legislativo. Se espera un debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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Una cuestión de privilegio fue presentada por el presidente del Bloque Justicialista, legislador Pérez, contra el diputado Diego Molina Gómez del bloque de La Libertad Avanza debido a conductas consideradas inapropiadas. Esta moción se remitió a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su análisis.

Pérez criticó las afirmaciones del legislador Molina Gómez, tanto en el Recinto como en redes sociales, que, según él, buscaban cuestionar la integridad de la Cámara de Diputados. El legislador expresó preocupación por una “metodología de avasallamiento y agravios” que emana del Gobierno nacional, advirtiendo que tales acusaciones perjudican la política y afectan a quienes desean participar en ella.

La presidenta del Bloque de la Unión Cívica Radical, Gabriela Rodríguez, se sumó a la cuestión de privilegio, defendiendo la libertad de expresión, aunque enfatizó que “en política y en democracia no vale todo”. Rodríguez demandó que Molina Gómez “ratifique o rectifique” sus declaraciones, subrayando la importancia de un debate institucional responsable.

Tras las declaraciones, el diputado Molina Gómez abandonó el Recinto.

Etiquetas: argentina política bloque justicialista cuestión de privilegio diego molina gómez democracia
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